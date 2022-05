Warum das Budapest Restaurant in Halle schließt

Halle (Saale)/MZ - In einem der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt steht bald eine große Veränderung an. Die Familie Jámbor, die seit rund zehn Jahren in dem 1591 erbauten Haus in der Kleinen Ulrichstraße ihr ungarisches „Budapest Restaurant“ betreibt, zieht sich zurück. Die Gaststätte wird ab dem 14. März geschlossen. Grund für das Ende der Familientradition ist in erster Linie der Mangel an Fachkräften.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<