An der Liebenauer Straße, direkt neben der Feuerwache Süd, entsteht ein Neubau für einen Hort und Wohngruppen der Halleschen Jugendwerkstatt. Was dort genau für zehn Millionen Euro geplant ist.

Halle/MZ. - Das war mal was anderes: Kinder und Erzieher - statt Bürgermeister Egbert Geier - haben am Mittwoch den Spatenstich für einen zehn Millionen Euro teuren Neubau gemacht. Denn in dem Haus werden sie später einmal in einer Wohngruppe leben; im Erdgeschoß und in der ersten Etage sollen rund 280 Hortkinder betreut werden.