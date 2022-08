Warnstreik im Nahverkehr zum Laternenfest Halle Bürgermeister Geier kritisiert Verdi: "Unnötige Eskalation" - Wie die Gewerkschaft kontert

Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten wird in Halle am Freitag die Havag bestreikt. Das bringt auch Besucher von Halles Laternenfest in die Bredouille. Bürgermeister Egbert Geier und die Gewerkschaft Verdi sehen das Thema sehr unterschiedlich.