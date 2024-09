Fünf Kandidaten durften sich im Neustadt Centrum in Halle party-schick machen. Eine Jury hatte anschließend die Qual der Wahl. Wer das Rennen gemacht hat.

Im Neustadt Centrum wurde am Samstag zum Center-Fest die Shopping-Queen gesucht. Moderatorin Petra Wolter (hinten, v.l.), Elena, Theresa, Leander, Andrea, Natalia, vorn die Jury mit Eka Prastiwi vom Modehaus "Mein Fischer", Center-Chef Michael Schneider und Jan Krüger von der Parfümerie Thieme im Center

Halle (Saale)/MZ. - Das wünscht sich doch jeder: Einen nicht ganz unbeträchtlichen Geldbetrag in die Hand gedrückt bekommen und drauflos shoppen. Doch ganz so einfach war es für die fünf Kandidaten bei der Suche nach der Shopping-Queen (oder des Shopping-Kings) am Samstag im Neustadt Centrum dann doch nicht.