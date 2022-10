Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung Halle: Was tut das Rathaus gegen Jugendkriminalität?

Im September war es an der Skaterbahn in Neustadt zu einem Überfall gekommen. Die Neustadt ist ein Brennpunkt der Jugendkriminaliät.

Halle (Saale)/MZ - In der politischen Debatte über kriminelle Jugendgruppen, die in Halle Angst und Schrecken verbreiten, wird der Ton rauer. So wirft der CDU-Kreisvorsitzende und ehemalige Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, Marco Tullner, der Stadt „Unfähigkeit“ vor. Mehrere gewaltbereite Jugendbanden würden marodierend durch die Stadt ziehen, Stadtteile als unsicheres Gebiet gelten.

Schulen äußerten sich besorgt über die Sicherheit der Schulwege. Doch anstatt zu handeln, schweige das Rathaus. „Bürgermeister Geier und sein linksgrüner Mehrheitsblock müssen sich endlich den drängenden Fragen zuwenden“, sagte Tullner der MZ. Die Stadt müsse ihre Hausaufgaben machen.

Die Antwort aus dem Ratshof kam prompt. Man weise Tullners Vorwürfe in Inhalt und Vokabular entschieden zurück. „Mit einer populistischen, überzeichnenden Rhetorik und einem Zeigen auf die Verwaltung ist niemandem geholfen“, sagte ein Sprecher aus dem Ratshof gegenüber der MZ. Überdies sollte Tullner als Landtagsabgeordneter auch wissen, dass die Kriminalitätsbekämpfung primär Aufgabe der Polizei sei. Das schließe die personelle, finanzielle und sachliche Ausstattung der Polizei durch das von der CDU geführte Innenministerium in Sachsen-Anhalt ein. „Insofern ist sein Angriff wohlfeil, billig und im Grundsatz falsch adressiert.“ Tullner fordert von der Stadt derweil eine Problemanalyse, ein Sicherheitskonzept und ein koordiniertes Vorgehen mit Polizei und Präventionsexperten.

Das Polizeirevier Halle hat auf die organisierte Jugendkriminalität sehr wohl reagiert und schon im April die Ermittlungsgruppe „Cornern“ gegründet. Cornern ist ein Begriff aus der Jugendsprache und bedeutet, dass man in seinem Kiez auf der Straße „abhängt“. Nachdem die Straftaten – Täter und Opfer sind fast ausschließlich männlich – im Sommer rückläufig waren, stiegen die Überfälle zuletzt wieder an. Die Polizei stockte deshalb ihre „Soko“ personell auf. Seit April wurden bis zum 1. September 261 Verfahren gegen 112 Tatverdächtige eingeleitet. Gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 23 Jahren wurden Haftbefehle erlassen.

„Die Stadt nimmt diese Vorgänge sehr ernst. Das Thema wird im Stadtrat diskutiert“, heißt es aus dem Ratshof. Man stehe mit der Polizei in sehr engem Austausch und unterstütze die Beamten durch Präsenz des Ordnungsdienstes und mit präventiven Angeboten etwa durch das städtische Streetwork. Seit dem 1. Juni arbeite das Ordnungsamt zudem im 24-Stunden-Dienst. Insgesamt würden 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr eingesetzt. Und längst führe man auch gemeinsam mit der Polizei Gespräche in den Schulen.

Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Detlef Wend (Mitbürger/Die Partei), mahnt unterdessen zur Sachlichkeit. „Das Thema ist nicht dafür geeignet, sich die Köpfe heißzureden.“ Die CDU solle sich daran erinnern, dass sie sich nicht mit Ruhm bekleckert habe, „als wir über Präventionsprojekte etwa an Schulen gesprochen haben“. Die Landesregierung müsse die Schulsozialarbeit wie die Stellenbesetzung von Lehrern planen. „Jetzt nach einem Sicherheitskonzept zu rufen, ist doch nur heiße Luft.“ Man müsse das Problem an seiner Wurzel anpacken. „Wenn wir uns die Tatverdächtigen anschauen, haben wir es mit Kindern und Jugendlichen aus dem sozial schwachen Milieu zu tun“, so Wend. Man brauche bereits in Kitas Sozialarbeiter, um Problemfälle zu erkennen. Das lasse sich nicht kurzfristig ändern. „Prävention kostet Geld und braucht Zeit. Die Lorbeeren erntet man später.“ Auch die Stadt sei in der Pflicht. „Es kann nicht sein, dass wir die Integration von Migranten der Neustadt, Heide-Nord oder der Südstadt aufhalsen“.

Die Verwaltung wiederum verweist unter anderem auf das Projekt „Ziwi“. An ausgewählten Orten wie dem Landesmuseum oder dem August-Bebel-Platz sollen Konflikte zwischen feiernden Jugendlichen und genervten Anwohnern gelöst werden, bevor der Streit eskaliert. Dass die Stadt im Sommer auf der Peißnitz sichere Partyzonen für Jugendliche geschaffen hatte, bezeichnete Tullner hingegen als ein Zeichen der Hilflosigkeit.

In Halle werden offenbar zunehmend Schüler auf dem Weg zum Unterricht von anderen Jugendlichen attackiert. Wie die Sozialbeigeordnete Katharina Brederlow (SPD) unlängst im Jugendhilfeausschuss des Stadtrats berichtete, hätten sich Schulen mit großen Sorgen an die Stadt gewandt. Demnach habe die Zahl der Übergriffe zugenommen. Die Polizei bestätigte gegenüber der MZ die Angaben. „Es sind Straftaten zwischen Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg zu verzeichnen. Zu nennen sind hierbei Körperverletzungen sowie Delikte wie Nötigung und Beleidigung“, antwortete die Pressestelle des Polizeireviers auf eine Anfrage der MZ. Zum Teil seien die Angreifer bereits im Zusammenhang mit der Arbeit der Ermittlungsgruppe „Cornern“ bekannt, die sich im Revier mit der organisierten Jugendkriminalität in der Stadt befasst. Wie viele Übergriffe auf Schulwegen zuletzt passierten, könne man allerdings nicht beziffern. Auch lasse sich bezüglich der Örtlichkeiten der begangenen Straftaten kein Schwerpunkt erkennen.