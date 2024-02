Im Jahr 2023 wurden in Halle 2.971 Kinder geboren. Das waren die beliebtesten und exotischsten Vornamen.

Vornamen in Halle: Das waren die beliebtesten und exotischsten des Jahres 2023

Welche Vornamen haben Hallenser im Jahr 2023 besonders häufig an ihren Nachwuchs vergeben?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Einen oder gar mehrere passende Vornamen für den Nachwuchs zu finden, das gestaltet sich für Eltern oftmals als gar nicht so einfach. Doch ganz gleich, ob man selbst kreativ wird, sich an den Namen von Familienangehörigen oder Personen der Öffentlichkeit orientiert: Spätestens nach der Geburt wird es höchste Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Aber welche Vornamen haben Hallenser im Jahr 2023 besonders häufig an ihren Nachwuchs vergeben?