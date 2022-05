Vor dem Sperrmüll gerettet und im Stadtarchiv Halle gelandet

Halle (Saale)/MZ - Beinahe wäre dieser Fund in der Papierpresse eines Entsorgungsunternehmens gelandet: Eine aufmerksame Berlinerin hat ein Familien-Fotoalbum und eine Festschrift - beides aus den 1920er Jahren - vor dem Sperrmüll bewahrt und nun dem halleschen Stadtarchiv geschenkt. „Gefunden worden sind die kulturgeschichtlich interessanten Fotos und Dokumente, die einen Bezug zu Halle haben, bereits in den 1980er Jahren in Zehlendorf bei einer Haushaltsauflösung“, so Stadtarchivar Ralf Jacob.

