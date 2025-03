Von Zufällen und Visionen: Wie Rainer Niephagen das Burg-Gymnasium in Wettin prägte – und was er eigentlich wollte

Zwintschöna/MZ. - Gleich im Eingangsbereich des Hauses hängt rechter Hand ein großes Bild an der Wand. Es zeigt das Burg-Gymnasium in Wettin, gezeichnet von einem Schüler. „Dort im Turm war mein Zimmer“, sagt Rainer Niephagen, während er auf zwei kleine Fenster zeigt. In der Ecke des Bildes steht klein „2012“ geschrieben – das Jahr, in dem Niephagen seinen Posten als Schulleiter niedergelegt hat und in Rente gegangen ist.