Von wegen trist! - Bewohner feiern Sommerfest in Halles Südpark

Südparkfest in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ. - Einmal wie ein Clown aussehen, einmal vor großem Publikum einen Hit singen oder einfach einen Schwatz mit Nachbarn halten? Am Mittwochnachmittag war in der Neustädter Offenbachstraße alles möglich. Kleine und große Bewohner feierten auch im Neustädter Jubiläumsjahr das alljährliche Südparkfest. Die Fäden der Organisation hatte traditionell der Internationale Bund (IB) in der Hand – möglich wäre es aber nicht ohne viele bewährte Partner, wie Johanna Wawryniuk von der im Südpark ansässigen Anlauf- und Beratungsstelle Socialconcierge des IB.