Von Dildos über Zahnspangen bis Fahrräder - Was Reisende in Halle vergessen

Auf dem Hauptbahnhof in Halle fällt eine Menge an. Was mit den Fundsachen passiert und warum Koffer ein Problem sind.

In der Verwahrstelle auf dem Hauptbahnhof in Halle kümmert sich Steffi Kain um die besitzerlosen Fundstücke - wie etwa Fahrräder.

Halle (Saale)/MZ - Das Handy von Steffi Kain klingelt. Es ist der Klassiker im Bahnreiseverkehr. Ein Fahrgast hat seine Koffer in Bitterfeld auf dem Bahnsteig vergessen, als er in den Zug eingestiegen ist. In Dessau hat er es bemerkt. „Ich organisiere jetzt, dass das Gepäck hier nach Halle kommt. Da kann sich der Reisende sein Eigentum abholen“, sagt Kain, die auf dem Hauptbahnhof die Verwahrstelle leitet, eine Art Fundbüro für alle Sachen, die herren- und frauenlos auf den Bahnhöfen oder in den Zügen im südlichen Sachsen-Anhalt auftauchen.