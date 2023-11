Für Opern-Intendant Walter Sutcliffe ist das Theater der wichtigste Ort. Der Londoner fühlt sich hier, aber auch in der Stadt Halle selbst, sehr wohl.

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt etwas, was Walter Sutcliffe mal mehr, meistens aber sehr viel weniger hat: Zeit. Vor allem zu Spielzeitbeginn im Herbst, wenn sich die Theaterhäuser der Stadt nach der Sommerpause wieder mit Leben auf, vor und hinter der Bühne füllen – und erst recht in diesen Wochen, die gerade in diesem Metier unter anderem dank etlicher Weihnachtsvorstellungen zu den stressigsten im Jahr gehören.