Der Antrag auf Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten, der in Trotha ein Drogenlabor betrieben haben soll, wurde bestätigt. Was über den Mann noch bekannt ist.

Vom Drogenlabor in Trotha in die JVA Halle

Spezialkräfte in Schutzkleidung bei der Durchsuchung der garagen am Donnerstag in Trotha

Halle (Saale)/MZ - Nach der Durchsuchung mehrerer Garagen in einem Hinterhof in Trotha und der Entdeckung eines dort befindlichen Drogenlabors sitzt ein 27-jähriger Beschuldigter deutscher Nationalität inzwischen in der Justizvollzugsanstalt in Halle ein.