Voller Himmel über Halle - Am Flughafen Leipzig/Halle herrscht wieder Betrieb

Am Flughafen Leipzig/Halle starten und landen wieder regelmäßig Flugzeuge. Nach Monaten der Krise sind die Urlauber wieder zurück.

Leipzig/Halle (Saale) /MZ - Die Koffer sind gepackt. Hektische Menschen eilen durch das hell erleuchtete Terminal. Es herrscht reger Betrieb im Check-In-Bereich des Flughafens Leipzig/Halle. In Sachsen-Anhalt haben die Sommerferien begonnen, und viele Familien starten in den gemeinsamen Urlaub. Der nächste Ferienflieger geht nach Antalya in der Türkei.

Mit an Bord: Familie Weidner. Letztes Jahr sind Stefan, Stefanie und Tochter Leni mit dem Auto nach Dänemark gefahren. Dieses Jahr soll es aber mal wieder eine Flugreise sein. „In der Zeit von März und April konnte man ja noch gar nichts einschätzen. Als die Zahlen dann aber runtergingen, haben wir gesagt „Los geht’s!“, berichtet Stefan Weidner. Er und seine Frau sind geimpft, die achtjährige Leni ist negativ getestet. Damit fühlen sich die drei bereit für den Urlaub an der türkischen Riviera: „Wir kennen das Hotel, und Bekannte von uns waren im Juni schon dort. Wir fühlen uns absolut sicher und freuen uns einfach darauf, mal eine Woche zu entspannen.“

Entspannung, Strand und Sonne

Entspannung, Strand und Sonne. Danach sehnen sich diesen Sommer viele Deutsche. Volle Parkplätze, der aktuelle Flugplan und die gut gefüllten Urlaubsmaschinen zeichnen ein klares Stimmungsbild: Die Menschen haben wieder mehr Lust zu fliegen. Darüber freut sich auch das Flughafenpersonal. „Das Leben hier kehrt zurück. Man trifft wieder Menschen am Flughafen. Vor ein paar Monaten ist man hier ganz allein durch die Hallen gelaufen, das war ganz schön gespenstisch“, sagt Uwe Schuhart. Schon seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Konzernpressesprecher am Flughafen Leipzig/Halle. So einen totalen Einbruch der Luftfahrt habe er aber noch nie erlebt.

Bei zwei Anbietern können sich Selbstzahler im Flughafen testen lassen. Foto: Silvio Kison)

Allein der Frachtverkehr sei durchgängig gut gelaufen. Der mitteldeutsche Flughafen ist der zweitgrößte Frachtflughafen der Bundesrepublik und der viertgrößte dieser Art in ganz Europa. Schuhart weiß: „Das Frachtgeschäft hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir durch die Krise gekommen sind. Aber es ist schön, jetzt auch wieder mehr Fluggäste zu sehen.“ Zwar sei das Niveau noch lange nicht mit der Zeit vor der Pandemie vergleichbar. Die aktuellen Zahlen lassen aber hoffen: „Auch das Personal ist optimistisch und die meisten der Geschäfte, gastronomischen Angebote und Reisebüros hier im Flughafen haben wieder geöffnet.“

Kunden buchen momentan gerne kurzfristig

Wolfgang Kobler betreibt so ein Reisebüro und verrät: „Die Kunden buchen momentan gerne kurzfristig, und der Ferienstart macht sich bemerkbar. Vor allem Bulgarien, die Türkei und Griechenland sind gefragt. Aber die ständig schwankenden Inzidenzen sind ein Problem, wie man jetzt wieder an Spanien sieht. Es läuft zwar deutlich besser als im Vorjahr, aber wirklich zufrieden kann ich nicht sein.“

Von 5.30 bis 23.30 Uhr landen und starten Maschinen in alle Welt. (Foto: Silvio Kison)

Unter geimpften Urlaubern beobachtet der 63-jährige dabei deutlich weniger Unsicherheit als unter den Fluggästen, die (noch) nicht immunisiert sind. Das bestätigen auch die Berichte der zwei Freunde Olgun und Rene, deren Woche in Antalya jetzt vorbei ist. Für beide war es die erste Flugreise seit Langem. Den gemeinsamen Urlaub haben sie teilweise unterschiedlich wahrgenommen. „Im Gegensatz zu meinem Kumpel hier bin ich noch nicht geimpft“, erklärt Rene, „in der Türkei ist vieles lockerer, die Maskenpflicht zum Beispiel. Ich habe aber immer Maske getragen, auch wenn ich es offiziell nicht musste. Einfach um mich sicherer zu fühlen.“

Planung und Spontanität

Die Reise hat sich dennoch für beide gelohnt. Wichtig sei, sich vorher selbstständig über die genauen Regelungen zu informieren. Dazu gehören Formulare, die vor Reiseantritt auszufüllen sind. Ungeimpfte müssen zudem aktuelle negative Corona-Tests vorlegen und - je nach Einstufung des Robert-Koch -Instituts - zu einer nachträglichen Quarantäne bereit sein. Wer flexibel ist, schließt eine Covid-Versicherung beim Reiseanbieter ab. Wird das Urlaubsziel beispielsweise kurzfristig zum Risikogebiet erklärt, ist dann auch spontan noch eine Umbuchung oder Preiserstattung möglich. Der Sommerurlaub erfordert dieses Jahr eben beides: Planung und Spontanität.

Es sind Familien, Paare und Gruppen von Freunden, die an diesem Freitag aus der Türkei zurückkommen. Allesamt geimpft, getestet oder genesen. Und eine weitere Sache haben die Rückkehrer gemeinsam: die gebräunte Gesichtsfarbe. In einer Woche werden auch die Weidners wieder am Flughafen ankommen - gebräunt und erholt, wie sie hoffen.