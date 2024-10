Jonas Lein hat aus einem Schüler- und Studentenprojekt eine große Aktion entwickelt: Er bringt nicht verkaufsfähiges Obst und Gemüse in der Region an den Mann. Auch Halle und 17 weitere Standorte sind mit dabei.

Halle/MZ. - Ronny Rink ist begeistert: „Wir kaufen die ganze Woche praktisch kein Obst und Gemüse im Supermarkt mehr ein.“ Denn das holt er sich jeden Freitag an der Passage 13 in Neustadt. Dort können sich Kunden, die vorab per App eine der „Vitaminretter“-Boxen bestellt haben, eine kleine, mittlere oder große Kiste mit frischem Obst und Gemüse zum günstigen Preis abholen.