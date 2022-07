Virtuelle Dinosaurier im Zentrum von Halle unterwegs

Halle (Saale)/MZ - Sie sind da und wieder nicht: 100 Urzeitgiganten stampfen und fliegen in den nächsten vier Wochen durch Halles Innenstadt. Zumindest virtuell. Über QR-Codes auf 100 Aufklebern können Passanten sie sich aufs Handy holen. Was für die einen, die Besucher nämlich, reines Vergnügen sein soll, hat für die anderen einen ernsthaften Hintergrund: City-Gemeinschaft, Stadtmarketing und Stadtverwaltung hoffen, mit dem offiziell am Freitag, 1. April, beginnenden Spektakel auch wieder mehr Leben in die Innenstadt zu bringen.

