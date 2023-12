Ehrenamtliche Hilfe für Bedürftige: Kältebus unterwegs in Halle - auch an Weihnachten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale) /MZ. - Es gibt Kartoffelsuppe. In Thermobehältern verpackt steht sie gleich an der Bustür bereit, gehackte Petersilie als Extra-Portion daneben. Gleich wird Andrea Liebsch die ersten Portionen davon verteilen, am Busbahnhof, wo der „Vier-Jahreszeiten-Bus“ auf seiner Tour am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages wie immer als Erstes halten wird. Die Gäste warten schon, greifen zur Suppe und nehmen gern auch einen heißen Kaffee dazu.