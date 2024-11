Das Wasserabstellung im Wohnblock am Wippraer Weg in Halle-Neustadt ist in letzter Minute abgewendet worden. Die Probleme der Hausbewohner haben sich damit aber längst noch nicht gelöst.

Im Wohnhaus am Wippraer Weg in Halle-Neustadt fließt weiterhin Wasser, weil der säumige Vermieter eine Teilzahlung geleistet hat.

Halle(Saale)/MZ. - Gleichmäßig fließt das Wasser aus dem Hahn in der Küche. Das ist die gute Nachricht für Lutz und Margrit Rückriem in ihrer kleinen Erdgeschosswohnung am Wippraer Weg in Halle-Neustadt. Es ist Donnerstagnachmittag, eigentlich sollte am Donnerstag das Wasser im gesamten Wohnblock abgestellt werden, weil der Vermieter Ivere Property das von den Mietern einkassierte Geld für die Nebenkosten nicht an die Stadtwerke weiter überwiesen hatte.