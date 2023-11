Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Eine andere Platte auflegen, dadurch zumindest zeitweise auf unbeschwertere Gedanken kommen. Dieses Vorhaben war bei Leon Fern in den vergangenen Tagen immer wieder aufs Neue zum Scheitern verurteilt. „Du versuchst natürlich, das zu separieren“, erzählt der Verteidiger der Saale Bulls. Doch die Frage, was da gerade beim Eishockey-Oberligisten passiert, sie weicht ihm einfach nicht aus dem Kopf. „Das ist ein 24-Stunden-Ding. Auch wenn wir uns als Mannschaft treffen, landen wir am Ende doch wieder bei diesem einen Thema“, sagt Fern.