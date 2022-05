Verschwinden 120 Prkplätze? Abstimmung zu Elsa-Brändström-Straße in Halle vertagt

Halle (Saale)/MZ - Die mit Spannung erwartete Abstimmung über den Ausbau der Elsa-Brändström-Straße wurde am Mittwoch kurzfristig abgeblasen. Die Stadtverwaltung hat ihre Beschlussvorlage vertagt. Zuvor hatte die CDU-Fraktion mit einer Pressemitteilung zum wiederholten Mal bemängelt, dass die Auswirkungen des Straßenausbaus auf die Wirtschaft und auf die Gesundheitsversorgung im Wohnquartier nicht untersucht worden seien. „Hier sehen wir dringenden Nachholbedarf“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Scholtyssek.

Am meisten in der Kritik stehen die insgesamt 120 Parkplätze entlang der Bränd-ström- und angrenzender Straßen, die nach den bisherigen Plänen wegfallen sollen. Die CDU schlägt vor, zumindest im nördlichen Teil der Straße einige Parkplätze zu erhalten, denn dort müsse die Verkehrsführung nicht geändert werden. Der Änderungsantrag der CDU sei aber auch „noch nicht in Stein gemeißelt“ und könne noch weiter optimiert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Da das Thema nun vertagt ist, haben die Räte und auch die Havag, die für den Bau zuständig ist, Zeit, sich zu einigen. „Ein Kompromiss ist jetzt noch möglich“, sagt Scholtyssek. Die Debatte wird aller Voraussicht nach im Juni fortgesetzt.