Verschämt beim Ausziehen - Mutter schildert, wie es ihren missbrauchten Kindern geht

Halle (Saale)/MZ - Gereizt hat sie wohl die Spielkonsole. Regelmäßig soll ein 50-jähriger Hallenser Kinder und Jugendliche in seiner Wohnung zu Gast gehabt haben. Doch bei Computerspielen ist es laut Anklage nicht geblieben. In dem am Donnerstag eröffneten Prozess vor dem Landgericht wird dem Mann vorgeworfen, sich Kindern und Jugendlichen mehrfach sexuell genähert zu haben.

