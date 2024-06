Am Wasserturm Nord ist ein Jagdvogel offenbar von einem Lkw erfasst worden. Für seine Rettung rückte auch die Feuerwehr aus.

Tierischer Einsatz in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich ist die Polizei am Wasserturm Nord in Halle stationiert, um die Synagoge der jüdischen Gemeinde zu schützen. Am Dienstag kümmerten sich die Beamten allerdings um einen tierischen Notfall.