Verkehrswacht in Halle sucht ehrenamtliche Mitstreiter

Halle/MZ/ahe - Die Verkehrswacht in Halle schlägt Alarm. Dem Verein fehlen ehrenamtliche Helfer, so dass er unter anderem Termine der Jugendverkehrsschule absagen muss. Manches sei angesichts der Personalknappheit derzeit nicht zu leisten, sagt Axel Günsch, Vereinsvorsitzender seit 2017.

Mit diesem Problem steht die hallesche Verkehrswacht nicht allein da: In ganz Sachsen-Anhalt werden Mitstreiter gesucht, wie es von der Landesverkehrswacht heißt. Mit einer breit angelegten Werbekampagne sollen nun Menschen gefunden werden, die sich für mehr Verkehrssicherheit engagieren wollen. Wer mitmachen möchte, braucht keine spezielle Vorbildung, wie der hallesche Vereinsvorsitzende sagt. „Man muss bereit sein, ein paar Stunden seiner Freizeit zu opfern.“ Und weil die Helfer in die Öffentlichkeit treten und teils auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, seien natürlich gewisse Umgangsformen notwendig. „Jemand, der mit Schimpfwörtern um sich wirft, ist bei uns fehl am Platze“, betont Axel Günsch.

Der Verein hat in der Stadt derzeit 40 Mitglieder, viele von ihnen älter. „Und es geht uns wie vielen Vereinen: Aktiv sind die wenigsten“, sagt Axel Günsch. Angesprochen werden sollen jetzt vor allem jüngere Menschen, die den Draht zur Jugend nicht verloren haben. Ziel der Verkehrswacht ist es, vor Ort die Verkehrssicherheit zu fördern, Verkehrserziehung und -aufklärung zu betreiben und Verkehrsunfälle zu verhüten. Der Verein berät auch in Fragen der Verkehrssicherheit. In Halle betreibt die Verkehrswacht auch die Jugendverkehrsschule.

Deren Anliegen ist es, junge Radfahrer über regelgerechtes Verhalten im Straßenverkehr aufzuklären. Angeboten wird die Teilnahme mit theoretischer und praktischer Prüfung für Schüler der ersten bis vierten Klasse - und auf Wunsch auch darüber hinaus. Im Jahr 2019 seien auf diese Weise um die 8.500 Kinder und Jugendliche erreicht worden, berichtet der Vereinsvorsitzende. Im Corona-Jahr 2020 habe kaum etwas stattgefunden.

Seit Mitte März seien Schulveranstaltungen wieder möglich, und seitdem hätten nach seiner Schätzung 800 bis 1.000 junge Hallenser an Veranstaltungen der Verkehrswacht teilgenommen. Die Verkehrswacht engagiert sich außerdem dafür, dass an den Schulwegen von Grundschulkindern sogenannte Verkehrslotsen stehen und die Mädchen und Jungen beim Überqueren der Straßen absichern. Für den 16. Juli plant die Verkehrswacht auf dem Marktplatz ihren 29. Verkehrssicherheitstag., wie Axel Günsch unter dem Vorbehalt ankündigt, dass Corona das Vorhaben zunichte machen könnte. Erwartet werden dazu auch Feuerwehr und Polizei. Außerdem stellen Firmen ihre Angebote zur Mobilität vorstellen.

Weitere Informationen und Kontakt unter der Adresse www.verkehrswacht-halle.com im Internet. (mz)