Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wann Kunden in Halle (Saale) in diesem Jahr am Sonntag einkaufen können.

In Halle (Saale) wird es auch in 2025 wieder verkaufsoffene Sonntage geben.

Halle (Saale). - In Halle (Saale) laden verkaufsoffene Sonntage dazu ein, das Shopping-Erlebnis auf den Sonntag auszudehnen. Besucher haben die Möglichkeit, abseits der normalen Öffnungszeiten entspannt einzukaufen und dabei besondere Veranstaltungen zu erleben. Alle Termine gibt's hier.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Halle

Bisher fanden in Halle drei verkaufsoffene Sonntage statt. Die Geschäfte durften am Sonntag, 6. April 2025, öffnen. Zeitgleich fand der Hallesche Ostermarkt statt. Auch am 2. November lockte in Halle das Lichterfest viele Besucher zum Einkaufs-Sonntag in die Innenstadt. Ein drittes Mal öffneten die Geschäfte am 30. November.

Der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag in Halle ist am 14. Dezember zum dritten Advent geplant. Die Läden sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.