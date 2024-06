Nach zuletzt wilden und unruhigen Jahren wird ein neuer Eigentümer für eine der bekanntesten Lokalitäten in Halle gesucht. Doch der Preis hat es in sich.

Einst beliebtes Ausflugsziel: Eselsmühle in Halle-Neustadt steht zum Verkauf

Die Eselsmühle in Neustadt hat schon bessere Jahre erlebt. Ihre Zukunft ist ungewiss.

Halle (Saale)/MZ - Der Sichtschutz am Zaun ist teilweise zerrissen, das Gras steht meterhoch. Am Dach des Anbaus lässt sich noch „Schlaraffenland“ lesen, doch die Eselsmühle in Neustadt hat nichts mehr mit einem Paradies zu tun.