„Verdient keine Beachtung“: FDP-Politiker Silbersack verteidigt Waffenverbotszone in Halle

Polizeipräsenz an Hotspots

Halle (Saale)/MZ - Die laut gewordene Kritik an der Waffenverbotszone rund um Hauptbahnhof und Riebeckplatz in Halle greift aus Sicht von Andreas Silbersack zu kurz. So stellt der Fraktionschef der FDP im Landtag fest: „Wir müssen die Realität vor Ort anerkennen.“