Verbraucherzentrale in Halle warnt vor Anbieter Primastrom

Halle (Saale)/MZ - Die Beratungsstelle Halle der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt vor dem Stromanbieter „Primastrom“. „Unerlaubte Werbeanrufe, zugesandte Vertragsbestätigungen an den Verbraucher ohne eindeutige Einwilligung des Verbrauchers, längere Laufzeiten als gesetzlich erlaubt, hohe Preise sowie keine Angaben zur Identität des Anbieters, viele derartiger Beschwerden erreichen die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt über den Strom- und Gasanbieter Primastrom“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch viele Hallenser suchen jetzt nach Möglichkeiten, wie sie sich gegen die so untergeschobenen Verträge und die damit verbundenen Vertriebspraktiken wehren können. Geklärt werden müssen Fragen wie: Lagen die Voraussetzungen für einen wirksamen Vertragsschluss überhaupt vor? Diane Rocke, Beraterin der Beratungsstelle Halle sagt: „Kommt ein Vertrag ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, also per Telefon oder Internet zustande, hat der Verbraucher ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen.

Betroffene Verbraucher können sich in der Beratungsstelle Halle wenden

Die Widerrufsfrist beginnt mit Vertragsschluss. Der Anbieter hat dabei bestimmte vorvertragliche Informationspflichten zu erfüllen. Soll eine Laufzeit von 24 Monaten erst mit Lieferbeginn gelten, so ist solch eine Klausel unwirksam.“

Betroffene Verbraucher können sich in der Beratungsstelle Halle in der Oleariusstraße 6b jeweils Montag 10 bis 13 Uhr, Dienstag sowie Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr beraten lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 0345/29 27 800 notwendig.