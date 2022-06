Urteil gegen Steinschüttungen: Wie soll es am Saaleufer nun weitergehen?

Die Schotterungen entlang der Saale waren zum Teil unzulässig. Die Stadtverwaltung will dem Stadtrat nun vorschlagen, wie die Baumaßnahme fortgeführt werden könnte. Denn Kosten fallen trotz des Baustopps jeden Tag an.

Halle (Saale)/MZ - Die Verwaltung will keine Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zu den Schotterungen am Saaleufer einreichen. Das hat Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss mitgeteilt. Denn die Frist dafür laufe am 29. März - einen Tag vor der kommenden Stadtratssitzung - ab. Vielmehr wolle die Verwaltung dem Stadtrat vorschlagen, wie es mit den Bauarbeiten am Ufer nun weitergehen könnte.