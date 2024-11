Er hat schon als Kind andere Kinder und Jugendliche in Halle terrorisiert und hatte dafür eine harte Strafe kassiert - daran wird nun nicht mehr gerüttelt.

Halle (Saale)/MZ - Wenn „Gucci“-Abdul wieder in Freiheit kommt, ist er ein junger Mann. Das Urteil des Amtsgerichts Halle gegen den mittlerweile 15 Jahre alten Intensivtäter ist rechtskräftig. Er soll fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung des Jugendlichen legten Rechtsmittel gegen die harte Strafe ein.

Das Jugendschöffengericht hatte den gebürtigen Syrer wegen einer Vielzahl an Delikten verurteilt, darunter schwerer Raub, räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung. Der zur Tatzeit 14-Jährige galt als einer der Köpfe der organisierten Jugendkriminalität in Halle.

Vor einem Jahr hatte ihn die Polizei festgenommen. Seitdem sitzt er in U-Haft in der Jugendvollzugseinrichtung in Raßnitz. Dort wird er die nächsten Jahre bleiben.