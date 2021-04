Urteil gegen 21-Jährigen nach Messerangriff

Halle (Saale) - Zusammengesunken, den Kopf in den Händen auf dem Tisch, sitzt der Angeklagte im Gerichtssaal des Landgerichts Halle. Seine Tränen kann er nicht zurückhalten. Soeben hat der Richter Jan Stengel das Urteil gesprochen. Der 21-jährige Angeklagte ist am Mittwoch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Seine Straftat: Körperverletzung mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung. Er habe selten einen Angeklagten erlebt, dem der Tod so wenig leidtut, sagte der Richter.

Der junge Mann hatte im Prozess gestanden, am 26. September mit einem Küchenmesser auf zwei Männer eingestochen zu haben. Einer der beiden, der Ex seiner Freundin, starb an seiner Stichverletzung. Die Frage, welches Motiv der Angeklagte für den Messerangriff hatte, ob er überhaupt eins hatte, beantworteten Staatsanwalt Klaus Wiechmann und Verteidiger Björn Fehse am letzten Verhandlungstag sehr unterschiedlich.

„Der Einzige, der gekämpft hat, war der Angeklagte.“

Der Angeklagte selbst hatte ausgesagt, er habe sich von den beiden Männern bedroht gefühlt, die plötzlich vor der Wohnung seiner Freundin standen. Als er die Wohnungstür zuschlug, hätten sie dagegen geschlagen. Er habe das Küchenmesser geschnappt und die Tür wieder geöffnet. Die beiden seien auf ihn zugekommen, dann habe er zugestochen.

Aus Sicht des Staatsanwalts gab es aber weder einen Grund, sich mit dem Küchenmesser zu bewaffnen, noch einen Grund, die Wohnungstür erneut zu öffnen. Und auch dann habe es „keine klassische Kampflage“ gegeben. „Der Einzige, der gekämpft hat, war der Angeklagte.“ Das Zustechen mit dem Messer war laut dem Staatsanwalt völlig unverhältnismäßig. Wiechmann sprach zudem von einem „Stich mit großer Wucht“. Was das Cutter-Messer angeht, das einer der Männer bei sich trug: Davon habe der Angeklagte lediglich den gelben Griff gesehen. „Mehr nicht“, sagte der Staatsanwalt. Er sei auch nicht damit bedroht worden. Allerdings ging der Staatsanwalt davon aus, dass der Angeklagte den Mann nicht töten wollte. Statt auf Totschlag plädierte Wiechmann deshalb auf Körperverletzung mit Todesfolge und forderte sechs Jahre Haft.

„Diese Handlung ist durch Notwehr gedeckt.“

Verteidiger Fehse erklärte dagegen: „Diese Handlung ist durch Notwehr gedeckt.“ Er forderte einen Freispruch. Fehse erklärte, dass die beiden Männer dem Angeklagten eine Abreibung verpassen wollten. Als Beweis dienten ihm Chatprotokolle und die mitgeführten Waffen. In einem Rucksack der Männer befand sich ein Bajonett. Das alles wusste der Angeklagte zwar nicht. Der Verteidiger schloss daraus aber auf das hohe Aggressionspotential. Er verwies auch auf die Nachbarin, die allein wegen des Gebrülls die Polizei rief.

Leider habe man sie beim Notruf „nicht so ernst genommen“. Laut dem Verteidiger hatte der Angeklagte befürchtet, dass die Männer die Tür eintreten. Richter und Beisitzer folgten jedoch der Einschätzung des Staatsanwalts. Noch ist das Urteil nichts rechtskräftig. (mz/Denny Kleindienst)