Die Tafel soll keine Schuld an Brand am Burggymnasium haben. Weitere Ergebnisse der Untersuchungen stehen noch aus. Über den Zustand der Schüler und Lehrkraft gibt es Neuigkeiten.

Ursache nach Feuerwehreinsatz am Wettiner Gymnasium unklar

Unterburg in Wettin im Saalekreis wieder offen

Wettin/MZ. - Kurz vor Beginn des Wochenendes ist es am Wettiner Burggymnasium zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach einem Verdacht auf eine verschmorte Elektrotafel sollen mehrere Schüler und auch Lehrer am Freitagmittag über Reizungen in den Atemwegen geklagt haben, einige mussten sich übergeben.