Unverpackt-Laden in Halle will sich neu erfinden, um weiter zu bestehen

Das „abgefüllt“ am August-Bebel-Platz ist derzeit geschlossen. Um es zu retten, wollen die Inhaber daraus ein Mitglieder-Geschäft machen.

Viele Regale sind leer: Hannes Schulz in seinem Unverpackt-Laden am August-Bebel-Platz

Halle (Saale)/MZ - „Vorübergehend geschlossen“ steht an der Eingangstür des „abgefüllt“ - Halles erstem Unverpackt-Laden, der am 26. Juni 2019 eröffnet wurde. Auf den Tag genau drei Jahre später wurde das Schild in die Eingangstür gehängt. Ob es beim vorübergehenden Ladenschluss bleibt? Hannes Schulz hofft das.