Halle (Saale)MZ - Zäsur bei den Linken in Halle: Auf dem Kreisparteitag am Samstag wurden zwei wichtige personelle Weichen gestellt. Nach 20 Jahren als Bundestagsabgeordnete tritt Petra Sitte (63) nicht noch einmal bei der nächsten, vorgezogenen Bundestagswahl an. Ihr soll Janina Böttger (42) folgen, die vermutlich am 23. Februar 2025 bei der vorgezogenen Bundestagswahl als Spitzenkandidatin der Linken im Wahlkreis 71 antreten soll. Es gab keine Gegenkandidaten.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) warb auf dem Kreisparteitag der Linken in Halle für Zustimmung für seine Kandidatur. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Zudem debattierten die Anwesenden darüber, ob Die Linke bei der OB-Wahl am 2. Februar ohne eigenen Kandidaten antritt und dafür Bürgermeister Egbert Geier (SPD) unterstützt. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Linkspartei in Halle, dass die Partei keinen eigenen Kandidaten bei einer Oberbürgermeister stellen würde.

Böttger, seit März 2022 Landesvorsitzende der Linken, will sich für eine solidarische Gemeinschaft einsetzen. Im Bundestag brauche es Die Linke. Zumal sich dort der Rechtsruck noch weiter zu verstärken droht. Geier kündigte an, sich als OB - sollte er gewählt werden - gegen rechtsextreme Bestrebungen einsetzen zu wollen. Deshalb setze er auf ein Mitte-Links-Bündnis.

Kritik an der Unterstützung Geiers kam aus der Jungen Linken. Als Finanzbeigeordneter sei der Bürgermeister an der desolaten Finanzlage der Stadt zumindest teilweise verantwortlich. Und als kleines Übel sei er immer noch ein Übel. Deshalb lehne man den Vorschlag ab. Andere Rentner sprachen sich für Geier aus. „Im Interesse der Stadt kann es manchmal notwendig sein, auf einen eignenen Kandidaten zu verzichten.“ Auch Kreisvorsitzende Ute Haupt warb für Geier. Man müsse die progressiven Kräfte bündeln.