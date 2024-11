Halle (Saale)/MZ. - Die Pläne für das neue Großgefängnis bei Tornau in Halles Norden befinden sich weiter im Schwebezustand. Der Planungsausschuss hat die Aufstellung eines Bebauungsplans am Dienstag zum wiederholten Mal verschoben. In einem Brief an das zuständige Finanzministerium des Landes Sachsen-Anhalt hat Halles Baubeigeordneter René Rebenstorf vier Punkte aufgelistet, die aus Sicht der Stadt zentral für die Fortsetzung des Planverfahrens sind. Bis Dezember soll das Land antworten, dann könne im Rat über den Bebauungsplan abgestimmt werden, sagte Rebenstorf. Die MZ erläutert die Bedingungen, die die Stadt an das Land stellt.

