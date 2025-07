Im Bergzoo sind Freundschaften zwischen Tieren entstanden, die in freier Wildbahn nicht passiert wären – auch über Zäune hinweg. Das sind die Geschichten dahinter..

Halle (Saale) /MZ. - Aufgeregt zieht der kleine Hund Aurelius seine Halterin weiter in den Zoo. Jeden Tag begleitet der dreijährige Rüde, der den Spitznamen Auri trägt, Martina Paulsen zur Arbeit in den Bergzoo Halle. Bei seinen Gassirunden hat er mit einigen der Tiere eine interessante Beziehung aufgebaut, wie Paulsen anlässlich des Tags der Freundschaft an diesem Mittwoch, 30. Juli, erzählt. Mit einem Vogel teilt Auri sogar ein besonderes Erlebnis. Es sind aber nicht die einzigen ungewöhnlichen Freunde im Zoo.