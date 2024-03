Halle (Saale)/MZ - Zwei Straßenbahnunfälle innerhalb kurzer Zeit haben am Montagmorgen den ÖPNV in Halles Osten zum Erliegen gebracht. Zunächst hatte ein Radfahrer in der Delitzscher Straße am Abzweig zum Güterbahnhof offenbar bei roter Ampel die Straße überquert und eine Straßenbahn übersehen. Der Radfahrer wurde von der Tram frontal getroffen. Offenbar hatte er Glück im Unglück. Nach ersten MZ-Informationen soll er nicht lebensgefährlich verletzt sein.

Durch den Unfall war die Tramstrecke in Richtung Osten gesperrt, die Havag leitete deshalb alle betroffenen Bahnen über die Berliner Brücke um. Dort ereignete sich dann der nächste Unfall.

Eine Autofahrerin wollte von der Berliner Straße nach links in die Jahnstraße abbiegen. Dabei beachtete sie die Tram nicht, die das Auto erfasste. Die Autofahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und erlitt einen Schock.

Durch die Kollision fuhren zeitweise in Halles Osten gar keine Bahnen mehr. Ob der Nebel einen Beitrag zu den Unfällen geleistet hat, ist unklar.