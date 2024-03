In Halle ist ein Radfahrer in der Delitzscher Straße von einer Straßenbahn erfasst worden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Schwer verletzt: Radfahrer in der Delitzscher Straße von Straßenbahn erfasst

Unfall in Halle

In der Delitzscher Straße in Halle

Halle (Saale)/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Delitzscher Straße in Halle ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach wurde ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Wie es zu dem Unfall kam, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Laut Polizei kann es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Delitzscher Straße/ Hans-Dietrich-Genscher-Platz kommen.