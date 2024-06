Salzatal/Köllme/MZ - Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag in der Gemeinde Salzatal. In der Ortslage Köllme zwischen Bennstedt und Salzmünde stießen gegen 14.30 Uhr in einer Kurve zwei Fahrzeuge zusammen. Nach dem Zusammenstoß kippte ein Auto um und blieb anschließend auf der Seite liegen.

Der Fahrer des auf der Seite liegengebliebenen Fahrzeugs wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Um den Mann aus dem Wrack befreien zu können mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Frontscheibe entfernen, um so den Mann aus dem Fahrzeug zu retten. Mit schweren Verletzungen kam die Person in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des zweiten beteiligten Pkw wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall Köllme: Auch eine Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung kam zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Zappendorf, Bennstedt, Pfützthal und Höhnstedt. An der Einsatzstelle kam zu dem ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung zum Einsatz. Die Strecke zwischen Bennstedt und Salzmünde blieb wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehr als eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.