Unfall an Froher Zukunft: Pkw fährt Kind an und flüchtet

Am Montag, 19. April 2021, hat sich gegen 14.05 Uhr an der Frohen Zukunft, Höhe der dortigen Bushaltestelle ein Verkehrsunfall ereignet. Laut der Polizei befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer die Straße Frohe Zukunft in Richtung Mötzlich.

Auf Höhe der Bushaltestelle kollidierte der Pkw mit einem Kind und setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Das beteilgte Kind zog sich Verletzungen zu. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet nun um Mithilfe möglicher Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Zeugen, welcher sich nach dem Verkehrsunfall mit dem verletzten Kind unterhalten und diesem Erste Hilfe geleistet hat, nach weiteren Personen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem angeführten Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden. (mz)