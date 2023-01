Tram zieht Mann mehrere Meter mit Schwerer Unfall am Marktplatz Halle: Straßenbahn kollidiert mit Fußgänger

Am frühen Montagmorgen ist am Marktplatz in Halle eine Straßenbahn mit einem Fußgänger kollidiert. Der offenbar obdachlose Mann wurde mehrere Meter von der Straßenbahn mitgezogen. Was passiert ist.