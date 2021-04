Unbekannte brechen Transporter auf und stehlen Werkzeug

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sind Unbekannte in einen abgestellten Transporter im Franzensbader Weg in Halle eingebrochen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten die oder der Täter über die Seitentür in denTransporter und entwendeten das dort gelagerte Werkzeug.

Der entstandene Schaden wird derzeit im unteren fünfstelligen Eurobereich beziffert. Am Fahrzeug wurde die Spurensicherung durchgeführt und durch das Polizeirevier Halle die Ermittlungen eingeleitet. (mz)