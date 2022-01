Unbekannte behindern Bahnverkehr in Halle mit Schottersteinen

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr in Halle sucht die Polizei nach Zeugen.

Halle (Saale)/MZ - - Nach einer Straftat an der Bahnstrecke zwischen Halle-Zoo und Halle-Trotha sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Wie die Behörde am Montag berichtete, haben bislang Unbekannte am Samstagabend dort Schottersteine auf die Gleise gelegt. Entsprechende Meldungen sind demnach vor 20 Uhr eingegangen. Die Lokführer zweier Züge hatten berichtet, sie seien zwischen beiden Haltepunkten über solche Steine gefahren. Eine Streife der Bundespolizei fand später Steinmehl auf den Schienen.

Beide Lokführer hatten nach Erkennen der Hindernisse eine Schnellbremsung eingeleitet, konnten jedoch ein Überfahren der Steine nicht mehr verhindern, hieß es. An einem der Züge wurden Schäden an den Radkränzen bemerkt. Durch die kurzzeitige Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit fahrender Züge zwischen Trotha und Zoo hätten sich bei insgesamt neun Zügen Verspätungen ergeben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, die sich am Abend des 15. Januar vor 19:45 Uhr auf der Bahnstrecke aufgehalten haben? Zeugen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.