Umarmungen und Küsse: Mann belästigt mehrfach Frauen am Hauptbahnhof Halle

Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof in Halle.

Halle (Saale) - Am Dienstanachmittag, gegen 14.25 Uhr ist eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle auf einen Reisenden aufmerksam geworden, der sich schreiend durch die Haupthalle bewegte. Laut den Beamten verneinte der Mann jegliche Hilfestellung. Andere Reisende wandten sich an die Beamten mit dem Hinweis, dass der Mann eine Straftat begangen haben soll, weswegen die Beamten seine Identität überprüften.

Die Zeugen sagten unabhängig voneinander aus, dass der 24-Jährige im Zug von Leipzig nach Halle, kurz vor der Einfahrt am Hallenser Hauptbahnhof, eine circa 50-jährige Frau sexuell belästigte, indem er ihr Geld für sexuelle Gefälligkeiten anbot.

Jedoch meldete sich das Opfer weder selbst bei der Polizei, noch konnte sie von den vor Ort befindlichen Zeugen wiedererkannt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,69 Promille. Dem Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung ausgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Doch gegen 16.15 Uhr desselben Tages belästigte er erneut zwei weitere Frauen, die in einem abfahrbereiten Zug in Richtung Magdeburg unterwegs war verbal sowie körperlich. Dabei drohte er einer 21-Jährigen mit sexuellen Handlungen. Eine 18-Jährige umarmte und küsste er ohne ihre Einwilligung und wurde auch gegenüber ihr sexuell anzüglich. Die Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn hinzugerufene riefen eine Streife der Bundespolizei, welche den Mann sofort erkannten. Er erhielt weitere Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung. Die betroffenen jungen Frauen waren sichtlich schockiert und wurden durch eine Kollegin der Bundespolizei beruhigt und betreut. Eine ärztliche Behandlung benötigten sie nach eigenen Angaben nicht.

Die Bundespolizei bittet die zuerst geschädigte Frau, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.