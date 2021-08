Trotz mehrerer Schlösser gesichert: Diebe stehlen Fahrrad von Pkw-Anhänger in Halle

Halle (Saale) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Große Gosenstraße in Halle ein Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten der oder die Diebe das Travel-Bike trotz, dass es mit mehrerer Schlössern gesichert und auf einem Pkw-Fahrradträger abgestellt war.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen die unbekannten Täter die Sicherungsvorrichtungen auf. Der entstandene Diebstahlsschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf circa 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.