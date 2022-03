Trotz hoher Inzidenz: Corona-Lockerungen treten auch in Halle in Kraft

Ab sofort gilt auch in Halle in der Gastronomie sowie in Hotels 3G.

Halle (Saale)/MZ - Eine Inzidenz von 1.364,47 und 530 Neuinfektionen: Das Coronavirus grassiert weiter in Halle. Und doch sind am Freitag wichtige Lockerungen in Kraft getreten. So reicht für die Innenbereiche von Gaststätten der 3G-Nachweis, ebenso für Hotels. Und auch Discos machen wieder auf, wenngleich hier noch das strenge 2G-plus-Modell gilt. Entscheidend für weitere Öffnungsschritte ist vor allem die Lage in den Krankenhäusern. In Halle ist die Lage diesbezüglich beherrschbar. 97 Patienten liegen auf den Corona-„normal“-Stationen, 16 in Intensivbetten. Am Freitag meldete Halle zudem einen weiteren Todesfall - Corona war hier aber nicht ursächlich für das Ableben, sondern „nur“ eine Begleiterscheinung. Mit 154 neuen Infektionen sticht der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen heraus, gefolgt von Kindern und Jugendlichen (137).