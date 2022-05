Totes Schaf in einem Altkleidercontainer in Halle entdeckt

Ein 19-Jähriger findet Tierkadaver in einer Sammelstelle. Was die Stadt zu dem Vorfall sagt.

In diesem Altkleidercontainer in Neustadt wurde der Kadaver eines Kamerunschafs gefunden.

Halle (Saale)/MZ - Der 19-Jährige Justin G. wollte am Mittwochmorgen in Neustadt einen Altkliedercontainer leeren. Dabei machte er eine ungewöhnliche wie verstörende Entdeckung.

In der Sammelstelle, die vor einem Supermarkt in Neustadt steht, fand er ein totes Kamerunschaf. Der Tierkadever war wie Müll entsorgt worden. Der junge Mann rief die Polizei, die das Ordnungsamt einschaltete. Letztlich kümmerten sich Mitarbeiter des Veterinäramtes um das tote Tier. „Derzeit haben wir keine Hinweise, wie das Schaf getötet wurde“, sagte ein Sprecher der Stadt am Abend gegenüber der MZ. Dem Veterinäramt würden bislang auch keine Hinweise zum Halter und den Hintergründen vorliegen.

Sollte der Verursacher ermittelt werden, droht der Person ein Bußgeldbescheid. Das Tierkörperbeseitigungsrecht und das Tierschutzrecht würden dafür die Grundlage bieten. Laut Stadt müssen Tierhalter eine zugelassene Firma informieren und auch beauftraten, die dann die Entsorgung der Kadaver übernimmt.