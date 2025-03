Beim „Tag der offenen Töpfereien“ am 8. und 9. März laden Künstler in ihre Werkstätten ein. Mit dabei ist auch die Hallenser Keramikerin Anne Viecenz.

Halle/MZ. - Gleich hinter ihrer Galerie in der Kleinen Ulrichstraße 7 hat Anne Viecenz ihre Werkstatt. Dort sitzt die Künstlerin, die in der ersten Hälfte der 1980er Jahre Keramik an der halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein studierte, an ihrem Arbeitsplatz. Vor ihr eine kleine Drehscheibe, auf der sie ein auf der Töpferscheibe gedrehtes Gefäß platziert hat. Konzentriert bringt sie ein Dekor auf das Gefäß. Wer ihr dabei über die Schultern schaut, kommt schnell ins Gespräch mit der Künstlerin.