Vom Krieg zur Krone Top Model of Universe: Julia Kotyk hat große Pläne in Halle

Flucht aus Odessa, Sieg in Istanbul, Zukunft in Halle: Julia Kotyk hat es geschafft, sich trotz großer Hürden ihren Traum vom Modeln zu erfüllen. Wie sie es bis an die Spitze geschafft hat.