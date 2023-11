Zum Tod eines zweijährigen Mädchens, das in einer Inobhutnahmestelle in Halle untergebracht war, gibt es erste Erkenntnisse. Welche das sind und was die Familie nun tut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Woran ist ein zweijähriges Mädchen am 1. November in Halle gestorben? Das Kind, das seit einem halben Jahr zusammen mit seinem Bruder in einer Inobhutnahme-Stelle in der Raffineriestraße untergebracht war, habe nach Fieberkrämpfen keine Luft mehr bekommen, so dass der Notarzt in die Einrichtung gerufen wurde und das Mädchen anschließend ins St. Elisabeth und St. Barbara Krankenhaus eingeliefert wurde, wie die Mutter der MZ berichtete. Doch es sei nicht gelungen, das Kind zu reanimieren.