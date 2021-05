Tierpark Petersberg öffnet wieder

Der Tierpark in Petersberg öffnet wieder seine Türen.

Halle (Saale) - Der Tierpark Petersberg hat am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 13. Mai, geöffnet. Mobile und kostenlose Coronatests sind vor Ort möglich, dafür ist das Gründler Medical Training aus Halle vor Ort. Ebenso hat der Tierpark mit Kristin Blume und ihrem Team einen Partner gefunden, der am Pfingstwochenende mobile Tests ermöglicht, so dass die Einrichtung auch dann öffnen kann.

Aufgrund der bundesweiten Notbremse darf zurzeit nur Corona-Negativ getesteten oder zweifach Geimpften (14 Tage nach der zweiten Impfung) der Zutritt in den Tierpark gewährt werden. Kinder bis einschließlich zum sechsten Lebensjahr sind von der Testpflicht befreit. Geöffnet ist am 13. Mai sowie vom 22. bis 24. Mai jeweils von 10 bis 17 Uhr. (mz)