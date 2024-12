Teilnehmer der Vox-Musikshow „The Piano“ spielen am Sonntag in Halle

Weihnachtslieder am Klavier

Die Musikerin Julia Buch wird zusammen mit anderen Künstlern aus der Show "The Piano" zum 3. Advent im Lichthaus auftreten.

Halle (Saale)/MZ - In den vergangenen Wochen lief bei Vox das neue Musikformat „The Piano“. Als Experten in der Show traten Popstar Mark Forster und Star-Pianist Igor Levit auf. In mehreren deutschen Städten spielten dabei zahlreiche Talente Klavier und erzählten noch dazu ihre bewegende Geschichte. Teilgenommen hat auch Julia Buch aus Halle.

An diesem Sonntag veranstaltet die 34-Jährige im Lichthaus in der Dreyhauptstraße in Halle, wo sie auch ein Tonstudio betreibt und bereits Schlafkonzerte veranstaltet hat, ein Weihnachtskonzert mit insgesamt neun Talenten aus der Musiksendung. Denny Kleindienst hat mir ihr gesprochen.

Was ist das Besondere an der Show „The Piano“?

In vielen Formaten treten die Teilnehmer gegeneinander an. Das ist hier anders. Es sind Freundschaften unter den Teilnehmern geschlossen worden. Es gab mehrere Städte, wo gedreht wurde. Ich und ein weiterer Teilnehmer aus Halle waren bei den Aufnahmen in Leipzig dabei.

Was ist ihre persönliche Klavier-Geschichte?

Mein Vater war Pianist und hat mir als Baby vorgespielt, während ich unter dem Flügel lag. Ich habe die Musik im Liegen gehört. Jetzt veranstalte ich Schlafkonzerte und spiele selbst Klavier. Allerdings hatte ich eine Handkrankheit und es hieß, ich werde nie wieder spielen können. Doch zum Glück kann ich weiterhin spielen.

Wie läuft das Weihnachtskonzert in Halle ab?

Arvid, der zweite Teilnehmer der Show neben mir aus Halle, ist leider verhindert. Es werden aber insgesamt neun Teilnehmer da sein, die aus ganz Deutschland anreisen. Ich freu mich sehr, dass wir den Sender Vox davon überzeugen konnten, ein exklusives gemeinsames Konzert geben zu dürfen. Die Wahl fiel dann auf Halle und das Lichthaus als Veranstaltungsort. Das fühlt sich nun an wie eine Art öffentliches Klassentreffenkonzert. Das Ganze trägt den Titel „Pianoklänge und Herzensgeschichten“. Einlass ist am Sonntag, dem dritten Advent, 15 Uhr. Es gibt noch Karten, ebenso eine Abendkasse vor Ort.